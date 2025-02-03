РЭБами оснастят все «скорые», работающие на востоке и севере Харьковщины

На Харьковщине до середины февраля планируют оснастить системами радиоэлектронной борьбы автомобили «скорой», рассказал «Суспільне Харків» директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

«Сегодня мы заканчиваем переговоры о РЭБах. Речь идет об их технических параметрах. К сожалению, все время меняются требования, потому что российская сторона как-то усовершенствует свои изделия, поэтому и нам приходится быть начеку», — отметил Забашта.

Он добавил, что часть их автомобилей уже была оснащена РЭБами, однако из-за постоянных атак БпЛА этого оказалось недостаточно.

«Поэтому речь идет о том, чтобы все машины, работающие на востоке и севере, оснастить РЭБам», – уточнил Забашта.

Напомним, 3 февраля во время транспортировки пациента в Купянске бригада медиков попала под атаку вражеского БпЛА. В результате удара повреждена машина экстренной медицинской помощи, сообщили в ХОВА. Еще одна карета скорой пострадала 29 января. Тогда пострадали трое медиков — 43-летний водитель получил взрывное ранение, 26-летняя врач и 41-летняя парамедик — острую реакцию на стресс.