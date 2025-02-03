РЕБами оснастять всі «швидкі», що працюють на сході й півночі Харківщини
На Харківщині до середини лютого планують оснастити системами радіоелектронної боротьби автівки «швидкої», розповів «Суспільне Харків» директор Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
«Сьогодні ми закінчуємо перемовини про РЕБи. Наразі йде мова про їхні технічні параметри. На жаль, увесь час змінюються вимоги, бо російська сторона якось удосконалює свої вироби, тому і нам доводиться бути напоготові», – зазначив Забашта.
Він додав, що частина їхніх автівок вже була оснащена РЕБами, однак через постійні атаки БпЛА цього виявилось недостатньо.
«Тому мова йде про те, щоб всі автівки, які працюють на сході й півночі, оснастити РЕБам», – уточнив Забашта.
Нагадаємо, 3 лютого під час транспортування пацієнта у Куп’янську бригада медиків потрапила під атаку ворожого БпЛА. Внаслідок удару пошкоджена машина екстреної медичної допомоги, повідомили у ХОВА. Ще одна карета «швидкої» постраждала 29 січня. Тоді постраждали троє медиків – 43-річний водій отримав вибухове поранення, 26-річна лікарка та 41-річна парамедик — гостру реакцію на стрес.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, РЭБ, скорая, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 16:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині до середини лютого планують оснастити системами радіоелектронної боротьби автівки «швидкої».".