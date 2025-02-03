В Харькове в пожаре погиб мужчина, загорелся частный дом – ГСЧС
По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток на Харьковщине было десять пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов.
«В 07:54 возник бытовой пожар на территории частного домовладения в Шевченковском районе Харькова. Горел жилой дом на площади 80 кв. В очаге пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1950 года рождения», – рассказали спасатели.
Также в ГСЧС напомнили, что накануне около 14:50 во время рыбалки на берегу речки Северский Донец в Изюме четверо мужчин подорвались на взрывоопасном предмете.
«Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами», – добавили пожарные.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 08:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток на Харьковщине было десять пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов. ".