В Харькове в пожаре погиб мужчина, загорелся частный дом – ГСЧС

По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток на Харьковщине было десять пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов.

«В 07:54 возник бытовой пожар на территории частного домовладения в Шевченковском районе Харькова. Горел жилой дом на площади 80 кв. В очаге пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1950 года рождения», – рассказали спасатели.

Также в ГСЧС напомнили, что накануне около 14:50 во время рыбалки на берегу речки Северский Донец в Изюме четверо мужчин подорвались на взрывоопасном предмете.

«Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами», – добавили пожарные.