Live
  • Пн 03.02.2025
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.32

В Харькове в пожаре погиб мужчина, загорелся частный дом – ГСЧС

Происшествия 08:56   03.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове в пожаре погиб мужчина, загорелся частный дом – ГСЧС

По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток на Харьковщине было десять пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов. 

«В 07:54 возник бытовой пожар на территории частного домовладения в Шевченковском районе Харькова. Горел жилой дом на площади 80 кв. В очаге пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1950 года рождения», – рассказали спасатели.

Также в ГСЧС напомнили, что накануне около 14:50 во время рыбалки на берегу речки Северский Донец в Изюме четверо мужчин подорвались на взрывоопасном предмете.

«Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами», – добавили пожарные.

Читайте также: Около полуночи прилетело по Золочеву – повреждено учебное заведение

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 3 февраля: удар по Золочеву, смертельный пожар
Новости Харькова — главное за 3 февраля: удар по Золочеву, смертельный пожар
03.02.2025, 09:00
Сегодня 3 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 февраля: какой праздник и день в истории
03.02.2025, 06:00
Масштабные укрытия строит враг на границе с Харьковщиной – военный ВСУ
Масштабные укрытия строит враг на границе с Харьковщиной – военный ВСУ
03.02.2025, 09:36
Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы
Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы
02.02.2025, 12:00
Среди 14 погибших в Полтаве – студентка Каразинского университета Харькова
Среди 14 погибших в Полтаве – студентка Каразинского университета Харькова
02.02.2025, 21:57
Об аварийных отключениях света на Харьковщине сообщили в облэнерго – детали
Об аварийных отключениях света на Харьковщине сообщили в облэнерго – детали
03.02.2025, 10:28

Новости по теме:

19:56
Землетрясение в Полтаве: в ГСЧС сообщили подробности
21:05
«Мы будем добиваться справедливости для харьковчан» — Терехов
08:39
Повреждены дома, предприятие, пожары бушуют с ночи: ГСЧС о результатах ударов
07:39
Пожар, пострадавший ребенок: последствия «прилета» по Харькову (фото, видео)
07:42
Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС

Вы читали новость: «В Харькове в пожаре погиб мужчина, загорелся частный дом – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 08:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток на Харьковщине было десять пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов. ".