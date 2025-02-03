У Харкові в пожежі загинув чоловік, спалахнув приватний будинок – ДСНС

За даними облуправління ДСНС у Харківській області, протягом доби на Харківщині було десять пожеж, одна з них виникла через ворожі обстріли.

“О 07:54 виникла побутова пожежа на території приватного домоволодіння у Шевченківському районі міста Харкова. Горів житловий будинок на площі 80 м кв. В осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1950 року народження”, – розповіли рятувальники.

Також у ДСНС нагадали, що напередодні близько 14:50 під час риболовлі на березі річки Сіверський Донець в Ізюмі четверо чоловіків підірвалися на вибухонебезпечному предметі.

“Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з’ясовують правоохоронні органи”, – додали пожежники.