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У Харкові в пожежі загинув чоловік, спалахнув приватний будинок – ДСНС

Події 08:56   03.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові в пожежі загинув чоловік, спалахнув приватний будинок – ДСНС

За даними облуправління ДСНС у Харківській області, протягом доби на Харківщині було десять пожеж, одна з них виникла через ворожі обстріли. 

“О 07:54 виникла побутова пожежа на території приватного домоволодіння у Шевченківському районі міста Харкова. Горів житловий будинок на площі 80 м кв. В осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1950 року народження”, – розповіли рятувальники.

Також у ДСНС нагадали, що напередодні близько 14:50 під час риболовлі на березі річки Сіверський Донець в Ізюмі четверо чоловіків підірвалися на вибухонебезпечному предметі.

“Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з’ясовують правоохоронні органи”, – додали пожежники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 08:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління ДСНС у Харківській області, протягом доби на Харківщині було десять пожеж, одна з них виникла через ворожі обстріли. ".