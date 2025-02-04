Два боя идут на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00

На Харьковском направлении в течение дня оккупанты пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска. Защитники отбили атаку россиян, сообщил Генштаб ВСУ в водке по состоянию на 16:00.

Кроме этого, враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уды и Слатино.

На Купянском направлении противник пять раз штурмовал в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая, сейчас два боя продолжаются.

«Ситуация на фронте остается сложной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 54 боевых столкновения», — отметили в Генштабе.