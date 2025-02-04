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Два боя идут на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:48   04.02.2025
Виктория Яковенко
Два боя идут на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении в течение дня оккупанты пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска. Защитники отбили атаку россиян, сообщил Генштаб ВСУ в водке по состоянию на 16:00.

Кроме этого, враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уды и Слатино.

На Купянском направлении противник пять раз штурмовал в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая, сейчас два боя продолжаются.

«Ситуация на фронте остается сложной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 54 боевых столкновения», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении в течение дня оккупанты пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска. ".