Два боя идут на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении в течение дня оккупанты пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска. Защитники отбили атаку россиян, сообщил Генштаб ВСУ в водке по состоянию на 16:00.
Кроме этого, враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уды и Слатино.
На Купянском направлении противник пять раз штурмовал в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая, сейчас два боя продолжаются.
«Ситуация на фронте остается сложной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 54 боевых столкновения», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении в течение дня оккупанты пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска. ".