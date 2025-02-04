Два бої тривають на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку впродовж дня окупанти намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська. Захисники відбили атаку росіян, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Крім цього, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди та Слатине.
На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів штурмував у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова, на даний час два бої тривають.
«Ситуація на фронті залишається складною. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом від початку доби відбулося 54 бойових зіткнення», – зазначили у Генштабі.
Читайте також: По Ізюму вдарив “Іскандер”: серед загиблих – вагітна (фото, відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Два бої тривають на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 16:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку впродовж дня окупанти намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська. ".