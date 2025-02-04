Два бої тривають на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00

На Харківському напрямку впродовж дня окупанти намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська. Захисники відбили атаку росіян, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Крім цього, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди та Слатине.

На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів штурмував у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова, на даний час два бої тривають.

«Ситуація на фронті залишається складною. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом від початку доби відбулося 54 бойових зіткнення», – зазначили у Генштабі.