На Харьковщине с утра – аварийные отключения света: детали от облэнерго

О том, что на Харьковщине вновь ввели аварийные отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«В результате повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения», – объяснили энергетики.

Также в облэнерго призвали жителей Харьковской области не пользоваться мощными электроприборами с 07:00 до 22:00 и не включать их одновременно – чтобы не перегружать систему. Также энергетики советуют потребителям следить за официальными сообщениями – это поможет отслеживать и контролировать ситуацию с электроснабжением.