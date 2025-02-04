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На Харьковщине с утра – аварийные отключения света: детали от облэнерго

Общество 10:28   04.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине с утра – аварийные отключения света: детали от облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

О том, что на Харьковщине вновь ввели аварийные отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«В результате повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения», – объяснили энергетики.

Также в облэнерго призвали жителей Харьковской области не пользоваться мощными электроприборами с 07:00 до 22:00 и не включать их одновременно – чтобы не перегружать систему. Также энергетики советуют потребителям следить за официальными сообщениями – это поможет отслеживать и контролировать ситуацию с электроснабжением.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 10:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на Харьковщине вновь ввели аварийные отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".