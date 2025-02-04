На Харківщині зранку – аварійні відключення світла: деталі від обленерго
Про те, що на Харківщині знову запровадили аварійні відключення світла, повідомили в АТ “Харківобленерго”.
“Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення“, – пояснили енергетики.
Також в обленерго закликали мешканців Харківської області не користуватися потужними електроприладами з 07:00 до 22:00 та не включати їх одночасно – щоб не перевантажувати систему. Крім того, енергетики радять споживачам стежити за офіційними повідомленнями – це допоможе відстежувати та контролювати ситуацію з електропостачанням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключения света, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 10:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що на Харківщині знову запровадили аварійні відключення світла, повідомили в АТ “Харківобленерго”.".