На Харківщині зранку – аварійні відключення світла: деталі від обленерго

Про те, що на Харківщині знову запровадили аварійні відключення світла, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

“Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення“, – пояснили енергетики.

Також в обленерго закликали мешканців Харківської області не користуватися потужними електроприладами з 07:00 до 22:00 та не включати їх одночасно – щоб не перевантажувати систему. Крім того, енергетики радять споживачам стежити за офіційними повідомленнями – це допоможе відстежувати та контролювати ситуацію з електропостачанням.