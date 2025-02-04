В рационе учеников Харькова станет больше фруктов и соков – Терехов (фото)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что питание более 4 тысяч учеников начальных классов, которые ходят в метрошколу и подземные школы, улучшится.
Ведь, уточнил мэр, подписали соглашение со Всемирной продовольственной программой ООН.
«Все школьники Харькова, обучающиеся в смешанном формате с 1 по 11 классы, получают бесплатное питание. Ведь здоровая пища – основа их здоровья, сил и развития. В 2025 году наши партнеры выделят 9,9 млн грн на эту программу. То есть финансирование каждой порции вырастет на 32%. В рационе детей появится больше фруктов, соков, кисломолочных продуктов и других полезных вкусностей», — подчеркнул мэр.
Напомним, на прошлой неделе в Харькове открыли вторую подземную школу. Ее построили в Новобаварском районе. Пока что запустили в работу девять классов. Всего же их будет 17. По информации мэрии, школа рассчитана на обучение 1000 детей в две смены. В этом году в городе планируют запустить в работу семь школ в различных районах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, питание, ученики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что питание более 4 тысяч учеников начальных классов, которые ходят в метрошколу и подземные школы, улучшится.".