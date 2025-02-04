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У раціоні учнів Харкова стане більше фруктів і соків – Терехов (фото)

Суспільство 14:43   04.02.2025
Вікторія Яковенко
У раціоні учнів Харкова стане більше фруктів і соків – Терехов (фото) Фото: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що харчування понад 4 тисяч учнів початкових класів, які ходять до метрошколи та підземних шкіл, покращиться.

Адже, уточнив мер, сьогодні підписали угоду з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

«Всі школярі Харкова, які навчаються у змішаному форматі з 1 по 11 класи, отримують безкоштовне харчування. Адже здорова їжа – основа їхнього здоров’я, сил та розвитку. У 2025 році наші партнери загалом виділять 9,9 млн грн на цю програму. Тобто фінансування кожної порції зросте на 32%. У раціоні дітей зʼявиться більше фруктів, соків, кисломолочних продуктів та інших корисних смаколиків», – підкреслив мер.

питание учеников Харькова
Фото: Ігор Терехов
питание учеников Харькова
Фото: Ігор Терехов

Нагадаємо, минулого тижня в Харкові відкрили другу підземну школу. Її збудували в Новобаварському районі. Поки що почали працювати дев’ять класів. Загалом їх буде 17. За інформацією мерії, школа розрахована на навчання 1000 дітей у дві зміни. Цього року в місті планують запустити у роботу сім шкіл у різних районах.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що харчування понад 4 тисяч учнів початкових класів, які ходять до метрошколи та підземних шкіл, покращиться.".