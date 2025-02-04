У раціоні учнів Харкова стане більше фруктів і соків – Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що харчування понад 4 тисяч учнів початкових класів, які ходять до метрошколи та підземних шкіл, покращиться.

Адже, уточнив мер, сьогодні підписали угоду з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

«Всі школярі Харкова, які навчаються у змішаному форматі з 1 по 11 класи, отримують безкоштовне харчування. Адже здорова їжа – основа їхнього здоров’я, сил та розвитку. У 2025 році наші партнери загалом виділять 9,9 млн грн на цю програму. Тобто фінансування кожної порції зросте на 32%. У раціоні дітей зʼявиться більше фруктів, соків, кисломолочних продуктів та інших корисних смаколиків», – підкреслив мер.

Нагадаємо, минулого тижня в Харкові відкрили другу підземну школу. Її збудували в Новобаварському районі. Поки що почали працювати дев’ять класів. Загалом їх буде 17. За інформацією мерії, школа розрахована на навчання 1000 дітей у дві зміни. Цього року в місті планують запустити у роботу сім шкіл у різних районах.