На Купянском направлении идут бои, на севере Харьковщины без изменений — ГШ

Семь раз с начала суток штурмовали российские военные на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Противник атаковал неподалеку от Загрызово и Лозовой. Четыре боя закончились, еще три продолжаются. Также авиация РФ нанесла удары неуправляемыми ракетами по Зеленому Гаю и Песчаному.

На севере Харьковщины ситуация существенных изменений не претерпела. Под обстрелом был поселок Тимофеевка Золочевской громады.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Харьковском направлении в течение суток зафиксировали одну атаку россиян около Волчанска, а на Купянском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ пять раз.