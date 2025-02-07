На Купянском направлении идут бои, на севере Харьковщины без изменений — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Семь раз с начала суток штурмовали российские военные на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Противник атаковал неподалеку от Загрызово и Лозовой. Четыре боя закончились, еще три продолжаются. Также авиация РФ нанесла удары неуправляемыми ракетами по Зеленому Гаю и Песчаному.
На севере Харьковщины ситуация существенных изменений не претерпела. Под обстрелом был поселок Тимофеевка Золочевской громады.
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Харьковском направлении в течение суток зафиксировали одну атаку россиян около Волчанска, а на Купянском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ пять раз.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 17:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь раз с начала суток штурмовали российские военные на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".