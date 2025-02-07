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На Куп’янському напрямку йдуть бої, на півночі Харківщини без змін – Генштаб

Фронт 17:50   07.02.2025
Олена Нагорна
На Куп’янському напрямку йдуть бої, на півночі Харківщини без змін – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Сім разів від початку доби штурмували російські військові на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Супротивник атакував неподалік Загризового та Лозової. Чотири бої закінчилися, ще три тривають. Також авіація РФ завдала ударів некерованими ракетами по Зеленому Гаю та Піщаному.

На півночі Харківщини ситуація суттєвих змін не зазнала. Під обстрілом було селище Тимофіївка Золочівської громади.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Харківському напрямку протягом доби зафіксували одну атаку росіян біля Вовчанська, а на Куп’янському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ п’ять разів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 17:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім разів від початку доби штурмували російські військові на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".