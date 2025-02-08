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Две атаки на Харьковском направлении, три – на Купянском: Генштаб на 16:00

Фронт 16:20   08.02.2025
Виктория Яковенко
Две атаки на Харьковском направлении, три – на Купянском: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Где атаковал враг в течение дня в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал неподалеку от Петропавловки и Загрызово.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 60 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Где атаковал враг в течение дня в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".