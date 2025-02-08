Две атаки на Харьковском направлении, три – на Купянском: Генштаб на 16:00

Где атаковал враг в течение дня в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал неподалеку от Петропавловки и Загрызово.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 60 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.