Дві атаки на Харківському напрямку, три – на Куп’янському: Генштаб на 16:00

Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Українські воїни сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував неподалік Петропавлівки та Загризового.

«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.