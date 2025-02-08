Дві атаки на Харківському напрямку, три – на Куп’янському: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Українські воїни сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.
На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував неподалік Петропавлівки та Загризового.
«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.
Читайте також: «Варто підготуватись»: де РФ може спробувати прорватись на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, бои, Генштаб ЗСУ, зведення, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дві атаки на Харківському напрямку, три – на Куп’янському: Генштаб на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2025 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".