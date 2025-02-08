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Дві атаки на Харківському напрямку, три – на Куп’янському: Генштаб на 16:00

Фронт 16:20   08.02.2025
Вікторія Яковенко
Дві атаки на Харківському напрямку, три – на Куп’янському: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Українські воїни сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував неподалік Петропавлівки та Загризового.

«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Дві атаки на Харківському напрямку, три – на Куп’янському: Генштаб на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2025 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".