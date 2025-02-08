Live
  • Сб 08.02.2025
  • Харьков  -6°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Неосторожно покурил: на Харьковщине горел дом, у мужчины – ожоги

Происшествия 08:02   08.02.2025
Виктория Яковенко
Неосторожно покурил: на Харьковщине горел дом, у мужчины – ожоги Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В частном доме в поселке Новая Водолага произошел пожар. Спасатели выяснили причину возгорания.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, площадь пожара составила 50 м кв. Ожоги нижних конечностей получил 46-летний мужчина, его госпитализировали.

Возгорание возникло в результате неосторожности во время курения, отметили спасатели.

Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

«За сутки в Харьковской области зафиксированы два пожара, вызванные врагом. Они произошли в результате попадания вражеских боеприпасов в частные жилые дома на территории Волчанской громады», — добавили спасатели.

Читайте также: Стало известно, что россияне повредили на самом большом рынке Харькова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Забирай посылку или прострелю колени»: в Харькове терроризировали пенсионеров
«Забирай посылку или прострелю колени»: в Харькове терроризировали пенсионеров
07.02.2025, 20:18
Новости Харькова — главное за 8 февраля: пожар из-за курения, удары КАБ
Новости Харькова — главное за 8 февраля: пожар из-за курения, удары КАБ
08.02.2025, 09:06
Утром оккупанты забросали Харьковщину КАБами: Синегубов про удары
Утром оккупанты забросали Харьковщину КАБами: Синегубов про удары
08.02.2025, 09:02
Мороз крепчает, до 13°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 февраля
Мороз крепчает, до 13°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 февраля
07.02.2025, 18:57
Сегодня 8 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 февраля: какой праздник и день в истории
08.02.2025, 06:00
ISW: россияне продвинулись в направлении Боровой, что на Купянщине
ISW: россияне продвинулись в направлении Боровой, что на Купянщине
08.02.2025, 07:11

Новости по теме:

21:35
Четверо человек подорвались в Изюме на Харьковщине
09:19
Как прошли сутки на Харьковщине: атаки БпЛА, пожары, двое пострадавших
12:34
«Могла взорваться в любой момент»: на Харьковщине уничтожили ФАБ-500 (видео)
09:27
Смертельный пожар произошел ночью под Харьковом: подробности (фото)
19:22
На мине подорвался мужчина в Харьковской области

Вы читали новость: «Неосторожно покурил: на Харьковщине горел дом, у мужчины – ожоги»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 08:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В частном доме в поселке Новая Водолага произошел пожар. Спасатели выяснили причину возгорания.".