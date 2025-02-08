Неосторожно покурил: на Харьковщине горел дом, у мужчины – ожоги
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В частном доме в поселке Новая Водолага произошел пожар. Спасатели выяснили причину возгорания.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, площадь пожара составила 50 м кв. Ожоги нижних конечностей получил 46-летний мужчина, его госпитализировали.
Возгорание возникло в результате неосторожности во время курения, отметили спасатели.
Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.
«За сутки в Харьковской области зафиксированы два пожара, вызванные врагом. Они произошли в результате попадания вражеских боеприпасов в частные жилые дома на территории Волчанской громады», — добавили спасатели.
Читайте также: Стало известно, что россияне повредили на самом большом рынке Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дім, дом, ожоги, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Неосторожно покурил: на Харьковщине горел дом, у мужчины – ожоги»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 08:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В частном доме в поселке Новая Водолага произошел пожар. Спасатели выяснили причину возгорания.".