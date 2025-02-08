Неосторожно покурил: на Харьковщине горел дом, у мужчины – ожоги

В частном доме в поселке Новая Водолага произошел пожар. Спасатели выяснили причину возгорания.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, площадь пожара составила 50 м кв. Ожоги нижних конечностей получил 46-летний мужчина, его госпитализировали.

Возгорание возникло в результате неосторожности во время курения, отметили спасатели.

Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

«За сутки в Харьковской области зафиксированы два пожара, вызванные врагом. Они произошли в результате попадания вражеских боеприпасов в частные жилые дома на территории Волчанской громады», — добавили спасатели.