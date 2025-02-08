Необережно покурив: на Харківщині горів дім, у чоловіка – опіки

У приватному будинку в селищі Нова Водолага сталася пожежа. Рятувальники з’ясували причину загоряння.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, площа пожежі склала 50 м кв. Опіки нижніх кінцівок отримав 46-річний чоловік, його шпиталізували.

Загоряння виникло внаслідок необережності під час паління, зазначили рятувальники.

Бійці ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

«За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворогом. Вони сталися внаслідок влучання ворожих боєприпасів у приватні житлові будинки на території Вовчанської громади», – додали рятувальники.