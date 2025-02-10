Экс-беркутовец и его жена шпионили в Харькове для российской разведки

Экс-беркутовец и его жена передавали россиянам информацию о местонахождении ВСУ в Харькове, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Эту информацию пара отправляла куратору по телеграмме. Затем россияне использовал эти данные, чтобы наносить удары по украинским защитникам и военной технике.

Также супруги по просьбе кураторы обустроили хранилище с боевыми гранатами в лесополосе на окраине Харькова. Они сделали это, чтобы поддержать вражеские ДРГ, если те прорвутся в Харьков.

Вражеских агентов разоблачили и задержали. Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинение в отношении 53-летнего мужчины и его 54-летней супруги по фактам государственной измены. Их будут судить во Фрунзенском райсуде Харькова. Супруги ожидают суда под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.