Экс-беркутовец и его жена шпионили в Харькове для российской разведки
Экс-беркутовец и его жена передавали россиянам информацию о местонахождении ВСУ в Харькове, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Эту информацию пара отправляла куратору по телеграмме. Затем россияне использовал эти данные, чтобы наносить удары по украинским защитникам и военной технике.
Также супруги по просьбе кураторы обустроили хранилище с боевыми гранатами в лесополосе на окраине Харькова. Они сделали это, чтобы поддержать вражеские ДРГ, если те прорвутся в Харьков.
Вражеских агентов разоблачили и задержали. Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинение в отношении 53-летнего мужчины и его 54-летней супруги по фактам государственной измены. Их будут судить во Фрунзенском райсуде Харькова. Супруги ожидают суда под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.
Читайте также: Трагедия в Харькове: утром из озера достали тело мужчины, подробности
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: разведка, рф, Харьков, Харьковская областная прокуратура, шпион;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Экс-беркутовец и его жена шпионили в Харькове для российской разведки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 17:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-беркутовец и его жена передавали россиянам информацию о местонахождении ВСУ в Харькове, сообщила Харьковская областная прокуратура.".