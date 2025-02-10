Ексберкутівець та його дружина шпигували у Харкові для російської розвідки

Ексберкутівець та його дружина передавали росіянам інформацію про місцеперебування ЗСУ у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Цю інформацію обвинувачені відправляли куратору у телеграмі. Потім росіяни використовували ці дані, щоб завдавати ударів по українських оборонцях і військовій техніці.

Також подружжя на прохання куратора облаштувало сховище з бойовими гранатами в лісосмузі на околиці Харкова. Вони зробили це, щоб підтримати ворожі ДРГ, якщо ті прорвуться до Харкова.

Ворожих агентів викрили і затримали. Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувачення стосовно 53-річного чоловіка та його 54-річної дружини за фактами державної зради. Їх судитимуть у Фрунзенському райсуді Харкова. Подружжя очікує на суд під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.