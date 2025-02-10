Ексберкутівець та його дружина шпигували у Харкові для російської розвідки
Ексберкутівець та його дружина передавали росіянам інформацію про місцеперебування ЗСУ у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Цю інформацію обвинувачені відправляли куратору у телеграмі. Потім росіяни використовували ці дані, щоб завдавати ударів по українських оборонцях і військовій техніці.
Також подружжя на прохання куратора облаштувало сховище з бойовими гранатами в лісосмузі на околиці Харкова. Вони зробили це, щоб підтримати ворожі ДРГ, якщо ті прорвуться до Харкова.
Ворожих агентів викрили і затримали. Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувачення стосовно 53-річного чоловіка та його 54-річної дружини за фактами державної зради. Їх судитимуть у Фрунзенському райсуді Харкова. Подружжя очікує на суд під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 17:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексберкутівець та його дружина передавали росіянам інформацію про місцеперебування ЗСУ у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.".