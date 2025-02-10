ОТГВ «Харьков»: больше сотни укрытий врага разрушили ВСУ на севере области

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, но контролируемой, пишут в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки наши воины отбили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с применением 6 КАБ и 4 НАР, а также 59 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, было совершено 489 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили СОУ.

56 военных РФ ликвидировали украинские защитники за сутки, из них 19 убиты, 37 – ранены. Также враг потерял на Харьковском направлении 83 единицы вооружения и спецтехники: артсистему, девять авто, 60 БпЛА, а также 101 укрытие и место для хранения боеприпасов.