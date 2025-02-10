ОТГВ «Харьков»: больше сотни укрытий врага разрушили ВСУ на севере области
Фото: Генштаб ВСУ
Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, но контролируемой, пишут в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки наши воины отбили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с применением 6 КАБ и 4 НАР, а также 59 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, было совершено 489 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили СОУ.
56 военных РФ ликвидировали украинские защитники за сутки, из них 19 убиты, 37 – ранены. Также враг потерял на Харьковском направлении 83 единицы вооружения и спецтехники: артсистему, девять авто, 60 БпЛА, а также 101 укрытие и место для хранения боеприпасов.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, но контролируемой, пишут в ОТГВ «Харьков».".