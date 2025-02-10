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ОТУВ «Харків»: більше сотні укриттів ворога зруйнували ЗСУ на півночі області

Україна 11:47   10.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ «Харків»: більше сотні укриттів ворога зруйнували ЗСУ на півночі області Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, але контрольованою, пишуть в ОТУВ «Харків».

«Минулої доби наші воїни відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки. російські окупанти завдали 3 авіаударів із застосуванням 6 КАБ та 4 НАР, а також  59 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 489 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів», – повідомили СОУ.

56 військових РФ ліквідували українські захисники за добу, з них 19 убиті, 37 – поранені. Також ворог втратив на Харківському напрямку 83 одиниці озброєння та спецтехніки: артсистему, дев’ять авто, 60 БпЛА, а також 101 укриття та місце для зберігання боєприпасів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 11:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, але контрольованою, пишуть в ОТУВ «Харків».".