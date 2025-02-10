ОТУВ «Харків»: більше сотні укриттів ворога зруйнували ЗСУ на півночі області

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, але контрольованою, пишуть в ОТУВ «Харків».

«Минулої доби наші воїни відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки. російські окупанти завдали 3 авіаударів із застосуванням 6 КАБ та 4 НАР, а також 59 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 489 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів», – повідомили СОУ.

56 військових РФ ліквідували українські захисники за добу, з них 19 убиті, 37 – поранені. Також ворог втратив на Харківському напрямку 83 одиниці озброєння та спецтехніки: артсистему, дев’ять авто, 60 БпЛА, а також 101 укриття та місце для зберігання боєприпасів.