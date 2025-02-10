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Прогноз погоды на 11 февраля в Харькове и области: ночью до 13°С мороза

Погода 19:41   10.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 11 февраля в Харькове и области: ночью до 13°С мороза Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 11 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13° мороза❄️, днем ​​2 — 7° мороза❄️.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 11° мороза❄️, днем ​​3 — 5° мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 19:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 11 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".