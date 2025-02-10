Прогноз погоды на 11 февраля в Харькове и области: ночью до 13°С мороза

Прогноз погоды на завтра, 11 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 8 — 13° мороза❄️, днем ​​2 — 7° мороза❄️.

По городу: Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 9 — 11° мороза❄️, днем ​​3 — 5° мороза❄️.