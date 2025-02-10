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Прогноз погоди на 11 лютого у Харкові та області: вночі до 13°С морозу

Погода 19:41   10.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 11 лютого у Харкові та області: вночі до 13°С морозу

Прогноз погоди на завтра, 11 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° морозу❄️, вдень 2 – 7° морозу❄️.

 

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 9 – 11° морозу❄️, вдень 3 – 5° морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 19:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 11 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".