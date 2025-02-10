Удары из авиации и штурмы: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг из авиации ударил по Великому Бурлуку и Шевченково, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На этом направлении противник пытался идти вперед в районе Волчанска, однако получил отпор.
На Купянском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Загрызово, сейчас продолжается бой.
«Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент произошло 83 боевых столкновения», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, бой, война, Генштаб ВСУ, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг из авиации ударил по Великому Бурлуку и Шевченково, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".