Удары из авиации и штурмы: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине на 16:00

На Харьковском направлении враг из авиации ударил по Великому Бурлуку и Шевченково, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На этом направлении противник пытался идти вперед в районе Волчанска, однако получил отпор.

На Купянском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Загрызово, сейчас продолжается бой.

«Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент произошло 83 боевых столкновения», — отметили в Генштабе.