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Удары из авиации и штурмы: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине на 16:00

Фронт 16:52   10.02.2025
Виктория Яковенко
Удары из авиации и штурмы: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг из авиации ударил по Великому Бурлуку и Шевченково, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На этом направлении противник пытался идти вперед в районе Волчанска, однако получил отпор.

На Купянском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Загрызово, сейчас продолжается бой.

«Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент произошло 83 боевых столкновения», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг из авиации ударил по Великому Бурлуку и Шевченково, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".