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Годовщина удара по нефтебазе в Харькове: память семи погибших почтили (фото)

Общество 15:34   10.02.2025
Виктория Яковенко
Годовщина удара по нефтебазе в Харькове: память семи погибших почтили (фото) Фото: Харьковский горсовет

В воскресенье, 9 февраля, в Немышлянском районе почтили память жителей, погибших год назад в результате удара «Шахедами» по базе хранения ГСМ.

«Родные погибших, соседи, представители райадминистрации, коммунальных служб, организаций и благотворительных фондов собрались на месте трагедии, чтобы почтить память жертв обстрела», — рассказали в Харьковском горсовете.

удар по нефтебазе в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, вечером 9 февраля 2024 года три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. Семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Часть нефтепродуктов попала в почву, часть — в реки Немышля, Харьков, Лопань и Уды. Чтобы предотвратить их распространение, установили боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 9 февраля, в Немышлянском районе почтили память жителей, погибших год назад в результате удара «Шахедами» по базе хранения ГСМ.".