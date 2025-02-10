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Роковини удару по нафтобазі в Харкові: пам’ять семи загиблих вшанували (фото)

Суспільство 15:34   10.02.2025
Вікторія Яковенко
Роковини удару по нафтобазі в Харкові: пам’ять семи загиблих вшанували (фото) Фото: Харківська міськрада

У неділю, 9 лютого, в Немишлянському районі вшанували пам’ять мешканців, які загинули рік тому внаслідок удару «шахедами» по базі зберігання ПММ.

«Рідні загиблих, сусіди, представники райадміністрації, комунальних служб, організацій та благодійних фондів зібралися на місці трагедії, щоб вшанувати пам’ять жертв обстрілу», – розповіли у Харківській міськраді.

удар по нефтебазе в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, ввечері 9 лютого 2024 року три ворожі  БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². Сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Частина нафтопродуктів потрапила у ґрунт, частина – до річок Немишля, Харків, Лопань та Уди. За даними  КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові.

Читайте також: Удар по нафтобазі в Харкові в лютому: заміну ґрунтів продовжать

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 15:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 9 лютого, в Немишлянському районі вшанували пам’ять мешканців, які загинули рік тому внаслідок удару «шахедами» по базі зберігання ПММ.".