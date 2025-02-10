Роковини удару по нафтобазі в Харкові: пам’ять семи загиблих вшанували (фото)
У неділю, 9 лютого, в Немишлянському районі вшанували пам’ять мешканців, які загинули рік тому внаслідок удару «шахедами» по базі зберігання ПММ.
«Рідні загиблих, сусіди, представники райадміністрації, комунальних служб, організацій та благодійних фондів зібралися на місці трагедії, щоб вшанувати пам’ять жертв обстрілу», – розповіли у Харківській міськраді.
Нагадаємо, ввечері 9 лютого 2024 року три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². Сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Частина нафтопродуктів потрапила у ґрунт, частина – до річок Немишля, Харків, Лопань та Уди. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові.
Читайте також: Удар по нафтобазі в Харкові в лютому: заміну ґрунтів продовжать
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: годовщина, нефтебаза, Харків, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Роковини удару по нафтобазі в Харкові: пам’ять семи загиблих вшанували (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 9 лютого, в Немишлянському районі вшанували пам’ять мешканців, які загинули рік тому внаслідок удару «шахедами» по базі зберігання ПММ.".