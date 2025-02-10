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Удари з авіації та штурми: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині на 16:00

Фронт 16:52   10.02.2025
Вікторія Яковенко
Удари з авіації та штурми: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог з авіації вдарив по Великому Бурлуку та Шевченковому, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На цьому напрямку супротивник намагався йти вперед в районі Вовчанська, однак отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку окупанти шість разів атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового, на даний час триває бій.

«Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулося 83 бойових зіткнення», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Удари з авіації та штурми: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог з авіації вдарив по Великому Бурлуку та Шевченковому, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".