Удари з авіації та штурми: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині на 16:00

На Харківському напрямку ворог з авіації вдарив по Великому Бурлуку та Шевченковому, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На цьому напрямку супротивник намагався йти вперед в районі Вовчанська, однак отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку окупанти шість разів атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового, на даний час триває бій.

«Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулося 83 бойових зіткнення», – зазначили у Генштабі.