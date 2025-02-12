ISW: россияне продвинулись на Боровском направлении – что на других участках
Об изменениях на фронте в Харьковской области рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).
В частности, аналитики подтвердили успехи врага на Боровском направлении.
«11 февраля российские войска продвинулись в направлении Боровой. 11 февраля украинский Генштаб опубликовал карту, указывающую на то, что российские силы, вероятно, недавно продвинулись в полях к северу от Макеевки (юго-восточнее Боровой)», – объяснили в ISW.
Тем временем наступления оккупантов на Купянском направлении успехом не увенчались.
«Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Западного (к северу от Купянска) и достигли окрестностей Дорошовки (к северу от Купянска и к западу от Западного). Блогер утверждал, что российские войска также продвинулись в зоне международной границы близ Тополи (к северо-востоку от Купянска)», – отметили аналитики.
Также россияне распространяли фейки об успехах в Волчанске. Их в Институте изучения войны уже опровергли.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 07:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на фронте в Харьковской области рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).".