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ISW: россияне продвинулись на Боровском направлении – что на других участках

Украина 07:30   12.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: россияне продвинулись на Боровском направлении – что на других участках

Об изменениях на фронте в Харьковской области рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики подтвердили успехи врага на Боровском направлении.

«11 февраля российские войска продвинулись в направлении Боровой. 11 февраля украинский Генштаб опубликовал карту, указывающую на то, что российские силы, вероятно, недавно продвинулись в полях к северу от Макеевки (юго-восточнее Боровой)», – объяснили в ISW.

Тем временем наступления оккупантов на Купянском направлении успехом не увенчались.

«Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Западного (к северу от Купянска) и достигли окрестностей Дорошовки (к северу от Купянска и к западу от Западного). Блогер утверждал, что российские войска также продвинулись в зоне международной границы близ Тополи (к северо-востоку от Купянска)», – отметили аналитики.

Также россияне распространяли фейки об успехах в Волчанске. Их в Институте изучения войны уже опровергли.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на фронте в Харьковской области рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).".