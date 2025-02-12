ISW: россияне продвинулись на Боровском направлении – что на других участках

Об изменениях на фронте в Харьковской области рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики подтвердили успехи врага на Боровском направлении.

«11 февраля российские войска продвинулись в направлении Боровой. 11 февраля украинский Генштаб опубликовал карту, указывающую на то, что российские силы, вероятно, недавно продвинулись в полях к северу от Макеевки (юго-восточнее Боровой)», – объяснили в ISW.

Тем временем наступления оккупантов на Купянском направлении успехом не увенчались.

«Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Западного (к северу от Купянска) и достигли окрестностей Дорошовки (к северу от Купянска и к западу от Западного). Блогер утверждал, что российские войска также продвинулись в зоне международной границы близ Тополи (к северо-востоку от Купянска)», – отметили аналитики.

Также россияне распространяли фейки об успехах в Волчанске. Их в Институте изучения войны уже опровергли.