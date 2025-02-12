Live
  • Ср 12.02.2025
  • Харків  -8°С
  • USD 41.67
  • EUR 43.01

ISW: росіяни просунулися на Борівському напрямку – що на інших ділянках

Україна 07:30   12.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: росіяни просунулися на Борівському напрямку – що на інших ділянках

Про зміни на фронті у Харківській області розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики підтвердили успіхи ворога на Борівському напрямку.

“11 лютого російські війська просунулися в напрямку Борової. 11 лютого український Генштаб опублікував карту, яка вказує на те, що російські сили, ймовірно, нещодавно просунулися в полях на північ від Макіївки (південний схід від Борової)”, – пояснили в ISW.

Тим часом наступи окупантів на Куп’янському напрямку успіхом не увінчалися.

“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на захід від Западного (на північ від Куп’янська) і досягли околиць Дорошівки (на північ від Куп’янська та на захід від Западного). Блогер стверджував, що російські війська також просунулися в зоні міжнародного кордону поблизу Тополі (на північний схід від Куп’янська)”, – зазначили аналітики.

Також росіяни розповсюджували фейки про успіхи у Вовчанську. Їх в Інституті вивчення війни вже спростували.

Читайте також: “За Осколом росіяни довго не живуть”. Де ворог лізе на Куп’янщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ДСНС: 14 пожеж загасили рятувальники, є поранені та руйнування
ДСНС: 14 пожеж загасили рятувальники, є поранені та руйнування
12.02.2025, 07:43
Заборонили контактувати з жертвою три доби: штраф отримав домашній агресор
Заборонили контактувати з жертвою три доби: штраф отримав домашній агресор
11.02.2025, 11:08
Новини Харкова — головне за 12 лютого: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 12 лютого: як минула ніч
12.02.2025, 07:46
ISW: росіяни просунулися на Борівському напрямку – що на інших ділянках
ISW: росіяни просунулися на Борівському напрямку – що на інших ділянках
12.02.2025, 07:30
Сьогодні 12 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 лютого: яке свято та день в історії
12.02.2025, 06:00
Поранений чоловік – росіяни гатили по Куп’янському району Харківщини
Поранений чоловік – росіяни гатили по Куп’янському району Харківщини
11.02.2025, 22:08

Новини за темою:

07:52
РФ заявила про просування у Вовчанську та на Куп’янщині: чи так це – дані ISW
07:24
Контрнаступ на Харківщині: в ISW заявили про просування ЗСУ у Вовчанську
07:32
ISW: РФ прорвалася на Куп’янському напрямку, що на інших ділянках фронту
07:11
ISW: росіяни просунулись у напрямку Борової, що на Куп’янщині
07:41
Чи захопила РФ Фиголівку та Загризове, розповіли в ISW

Ви читали новину: «ISW: росіяни просунулися на Борівському напрямку – що на інших ділянках»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 07:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на фронті у Харківській області розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".