ISW: росіяни просунулися на Борівському напрямку – що на інших ділянках

Про зміни на фронті у Харківській області розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики підтвердили успіхи ворога на Борівському напрямку.

“11 лютого російські війська просунулися в напрямку Борової. 11 лютого український Генштаб опублікував карту, яка вказує на те, що російські сили, ймовірно, нещодавно просунулися в полях на північ від Макіївки (південний схід від Борової)”, – пояснили в ISW.

Тим часом наступи окупантів на Куп’янському напрямку успіхом не увінчалися.

“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на захід від Западного (на північ від Куп’янська) і досягли околиць Дорошівки (на північ від Куп’янська та на захід від Западного). Блогер стверджував, що російські війська також просунулися в зоні міжнародного кордону поблизу Тополі (на північний схід від Куп’янська)”, – зазначили аналітики.

Також росіяни розповсюджували фейки про успіхи у Вовчанську. Їх в Інституті вивчення війни вже спростували.