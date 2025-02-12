ISW: росіяни просунулися на Борівському напрямку – що на інших ділянках
Про зміни на фронті у Харківській області розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Зокрема, аналітики підтвердили успіхи ворога на Борівському напрямку.
“11 лютого російські війська просунулися в напрямку Борової. 11 лютого український Генштаб опублікував карту, яка вказує на те, що російські сили, ймовірно, нещодавно просунулися в полях на північ від Макіївки (південний схід від Борової)”, – пояснили в ISW.
Тим часом наступи окупантів на Куп’янському напрямку успіхом не увінчалися.
“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на захід від Западного (на північ від Куп’янська) і досягли околиць Дорошівки (на північ від Куп’янська та на захід від Западного). Блогер стверджував, що російські війська також просунулися в зоні міжнародного кордону поблизу Тополі (на північний схід від Куп’янська)”, – зазначили аналітики.
Також росіяни розповсюджували фейки про успіхи у Вовчанську. Їх в Інституті вивчення війни вже спростували.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 07:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на фронті у Харківській області розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".