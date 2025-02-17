Где атаковал и бил НАРами в течение дня враг на Харьковщине: данные Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении противник атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, получил отпор.
Неуправляемыми авиаракетами враг бил по Ветеринарному и Охримовке.
На Купянском направлении оккупанты совершили четыре атаки вблизи Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново. Два боя продолжаются до сих пор.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".