Где атаковал и бил НАРами в течение дня враг на Харьковщине: данные Генштаба

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, получил отпор.

Неуправляемыми авиаракетами враг бил по Ветеринарному и Охримовке.

На Купянском направлении оккупанты совершили четыре атаки вблизи Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново. Два боя продолжаются до сих пор.