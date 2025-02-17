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Где атаковал и бил НАРами в течение дня враг на Харьковщине: данные Генштаба

Фронт 16:48   17.02.2025
Виктория Яковенко
Где атаковал и бил НАРами в течение дня враг на Харьковщине: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, получил отпор.

Неуправляемыми авиаракетами враг бил по Ветеринарному и Охримовке.

На Купянском направлении оккупанты совершили четыре атаки вблизи Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново. Два боя продолжаются до сих пор.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".