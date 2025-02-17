Де атакував і бив НАРами впродовж дня ворог на Харківщині: дані Генштабу

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник атакував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, отримав відсіч.

Некерованими авіаракетами ворог бив по Ветеринарному та Охримівці.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили чотири атаки поблизу Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Два бої тривають до цього часу.