Де атакував і бив НАРами впродовж дня ворог на Харківщині: дані Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку супротивник атакував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, отримав відсіч.
Некерованими авіаракетами ворог бив по Ветеринарному та Охримівці.
На Куп’янському напрямку окупанти здійснили чотири атаки поблизу Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Два бої тривають до цього часу.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 16:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".