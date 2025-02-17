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Коммунальщики загрязняли сточными водами реку на Харьковщине — экоинспекция

Общество 18:51   17.02.2025
Елена Нагорная
Коммунальщики загрязняли сточными водами реку на Харьковщине — экоинспекция Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

Почти 210 тысяч гривен заплатило КП «Чугуеввода» за загрязнение реки Студенок. В такую сумму экоинспекция оценила ущерб, нанесенный коммунальщиками окружающей среде.

Как информируют в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства КП «Чугуеввода» ведомство провело в сентябре 2024 года.

«Во время проверки были выявлены факты загрязнения реки Студенок в результате сброса сточных вод с очистных сооружений предприятия. КП «Чугуеввода» возместило ущерб», — сообщили в экоинспекции.

Ведомство также призвало предприятия ответственно относиться к использованию водных ресурсов.

Напомним, 5 августа 2024 года в областной прокуратуре сообщили, что начали следствие по факту массового мора рыбы в реке Студенок в селе Хролы Харьковского района. После появления соответствующей информации в соцсетях на место выезжала комиссия с участием представителей прокуратуры, полиции и экологической инспекции, которая отобрала пробы воды.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 18:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 210 тысяч гривен заплатило КП «Чугуеввода» за загрязнение реки Студенок. В такую сумму экоинспекция оценила ущерб, нанесенный коммунальщиками окружающей среде.".