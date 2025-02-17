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Комунальники забруднювали стічними водами річку на Харківщині – екоінспекція

Суспільство 18:51   17.02.2025
Олена Нагорна
Комунальники забруднювали стічними водами річку на Харківщині – екоінспекція Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

Майже 210 тисяч гривень заплатило КП «Чугуїввода» за забруднення річки Студенок. У таку суму екоінспекція оцінила збитки, завдані довкіллю комунальниками.

Як інформують у Державній екологічній інспекції у Харківській області, позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства КП «Чугуїввода» відомство провело у вересні 2024 року.

Під час перевірки були виявлені факти забруднення річки Студенок внаслідок скиду стічних вод з очисних споруд підприємства. КП «Чугуїввода» відшкодувало збитки”, – повідомили в екоінспекції.    

Відомство закликало підприємства відповідально ставитися до використання водних ресурсів.

Нагадаємо, 5 серпня 2024 року в обласній прокуратурі повідомили, що розпочали слідство за фактом масового мору риби у річці Студенок у селі Хроли Харківського району. Після появи відповідної інформації у соцмережах на місце виїжджала комісія за участю представників прокуратури, поліції та екологічної інспекції, яка відібрала проби води.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 18:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 210 тисяч гривень заплатило КП «Чугуїввода» за забруднення річки Студенок. У таку суму екоінспекція оцінила збитки, завдані довкіллю комунальниками.".