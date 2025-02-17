Комунальники забруднювали стічними водами річку на Харківщині – екоінспекція

Майже 210 тисяч гривень заплатило КП «Чугуїввода» за забруднення річки Студенок. У таку суму екоінспекція оцінила збитки, завдані довкіллю комунальниками.

Як інформують у Державній екологічній інспекції у Харківській області, позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства КП «Чугуїввода» відомство провело у вересні 2024 року.

“Під час перевірки були виявлені факти забруднення річки Студенок внаслідок скиду стічних вод з очисних споруд підприємства. КП «Чугуїввода» відшкодувало збитки”, – повідомили в екоінспекції.

Відомство закликало підприємства відповідально ставитися до використання водних ресурсів.

Нагадаємо, 5 серпня 2024 року в обласній прокуратурі повідомили, що розпочали слідство за фактом масового мору риби у річці Студенок у селі Хроли Харківського району. Після появи відповідної інформації у соцмережах на місце виїжджала комісія за участю представників прокуратури, поліції та екологічної інспекції, яка відібрала проби води.