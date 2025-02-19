Двое детей отравились угарным газом на Харьковщине, их госпитализировали
По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток на Харьковщине возникло семь пожаров, один из них – из-за вражеских обстрелов.
«Ночью 19 февраля в результате вражеского удара по жилому сектору в г. Купянск горело здание на площади 150 м. кв. Информация о пострадавших не поступала. От ГСЧС привлечены 2 единицы техники и 7 человек личного состава», – сообщили спасатели.
А накануне в 21:40 получили сообщение, что в селе Кегичевка Берестинского района четверо людей отравились угарным газом. Из них двое – дети 2010 и 2012 года рождения. Всех пострадавших госпитализировали. Предварительно, инцидент произошел вследствие неисправности дымохода газовой колонки для нагрева воды, уточнили в ГСЧС.
«Также сотрудники ГСЧС привлекались к обследованию территории после обстрела в пос. Боровая в Изюмском районе. В результате попадания КАБ повреждены 8 частных домов, хозяйственные постройки и гараж. Пострадавших нет», – написали пожарные.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 08:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток на Харьковщине возникло семь пожаров, один из них – из-за вражеских обстрелов.".