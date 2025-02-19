Двоє дітей отруїлися чадним газом на Харківщині, їх госпіталізували
За даними облуправління ДСНС у Харківській області, протягом доби на Харківщині виникло сім пожеж, одна з них – через ворожі обстріли.
“Вночі 19 лютого в результаті ворожого удару по житловому сектору у м. Куп’янськ горів будинок на площі 150 м. кв. Інформація про постраждалих не надходила. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу“, – повідомили рятувальники.
А напередодні о 21:40 отримали повідомлення, що у селі Кегичівка Берестинського району четверо людей отруїлися чадним газом. З них двоє – діти 2010 та 2012 року народження. Усіх постраждалих госпіталізували. Попередньо, інцидент стався внаслідок несправності димоходу газової колонки для нагрівання води, уточнили в ДСНС.
“Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у сел. Борова Ізюмського району. Внаслідок влучання КАБ пошкоджені 8 приватних будинків, господарчі споруди та гараж. Постраждалих немає”, – написали пожежники.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 08:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління ДСНС у Харківській області, протягом доби на Харківщині виникло сім пожеж, одна з них – через ворожі обстріли.".