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ГШ: четыре раза атаковал враг на Харьковском направлении, один – на Купянском

Фронт 16:50   19.02.2025
Виктория Яковенко
ГШ: четыре раза атаковал враг на Харьковском направлении, один – на Купянском Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник четыре раза пытался атаковать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Волчанск.

Кроме этого, враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Черноглазовка.

На Купянском направлении оккупанты в течение дня один раз пытались продвинуться к позициям украинских воинов в районе Петропавловки, атаку СОУ успешно отбили.

«С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".