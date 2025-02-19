ГШ: четыре раза атаковал враг на Харьковском направлении, один – на Купянском

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник четыре раза пытался атаковать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Волчанск.

Кроме этого, враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Черноглазовка.

На Купянском направлении оккупанты в течение дня один раз пытались продвинуться к позициям украинских воинов в районе Петропавловки, атаку СОУ успешно отбили.

«С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян», — отметили в Генштабе.