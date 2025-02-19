ГШ: чотири рази атакувала РФ на Харківському напрямку, один – на Куп’янському

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник чотири рази намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Вовчанськ.

Крім цього, ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Чорноглазівка.

На Куп’янському напрямку окупанти протягом дня один раз намагалися просунутися до позицій українських воїнів в районі Петропавлівки, атаку СОУ успішно відбили.

«Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян», – зазначили у Генштабі.