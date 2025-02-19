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ГШ: чотири рази атакувала РФ на Харківському напрямку, один – на Куп’янському

Фронт 16:50   19.02.2025
Вікторія Яковенко
ГШ: чотири рази атакувала РФ на Харківському напрямку, один – на Куп’янському Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник чотири рази намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Вовчанськ.

Крім цього, ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Чорноглазівка.

На Куп’янському напрямку окупанти протягом дня один раз намагалися просунутися до позицій українських воїнів в районі Петропавлівки, атаку СОУ успішно відбили.

«Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".