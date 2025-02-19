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Миллионы украли на ремонте дороги на Харьковщине: кто подозреваемый по делу

Общество 16:18   19.02.2025
Виктория Яковенко
Миллионы украли на ремонте дороги на Харьковщине: кто подозреваемый по делу Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители заочно сообщили о подозрении директору компании, которая в ноябре 2020 года взялась ремонтировать дорогу в городе Красноград (ныне – Берестин).

По данным Харьковской областной прокуратуры, после ремонта директор ООО составил и подписал документы, в которых значительно завышены объемы и стоимость работ.

«Он организовал выполнение строительных работ без соблюдения проектной и технологической документации, норм и правил. С целью безосновательного уменьшения стоимости ремонта использована асфальтобетонная смесь худшего качества. Это подтверждено проведенными экспертизами», – отметили правоохранители.

Отмечается, что в результате директор компании избыточно получил из бюджета почти 4 млн гривен.

Фигуранта подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УКУ). Следователи решают вопрос об объявлении его в розыск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 16:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители заочно сообщили о подозрении директору компании, которая в ноябре 2020 года взялась ремонтировать дорогу в городе Красноград (ныне – Берестин).".