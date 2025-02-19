Мільйони вкрали на ремонті дороги на Харківщині: хто підозрюваний у справі
Правоохоронці заочно повідомили про підозру директору компанії, яка у листопаді 2020 році взялася ремонтувати дорогу в місті Красноград (нині – Берестин).
За даними Харківської обласної прокуратури, після ремонту директор ТОВ склав і підписав документи, в яких було значно завищено обсяги і вартість робіт.
«Він організував виконання будівельних робіт без дотримання проєктної та технологічної документації, норм та правил. З метою безпідставного зменшення вартості ремонту використано асфальтобетонну суміш гіршої якості. Це підтверджено проведеними експертизами», – зазначили правоохоронці.
Зазначається, що внаслідок цього директор компанії надлишково отримав з бюджету майже 4 млн гривень.
Фігуранта підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ). Наразі слідчі вирішують питання щодо оголошення його в розшук.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорога, ремонт, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 16:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці заочно повідомили про підозру директору компанії, яка у листопаді 2020 році взялася ремонтувати дорогу в місті Красноград (нині – Берестин).".