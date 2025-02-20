Снег закончится ночью: прогноз погоды в Харькове и области на 21 февраля

В пятницу, 21 февраля, в Харькове и области ночью будет снежить, днем осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов мороза, днем — от 4 до 6 со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 10 до 15 градусов мороза, дневная — от 3 до 8 мороза.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.