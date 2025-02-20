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Снег закончится ночью: прогноз погоды в Харькове и области на 21 февраля

Погода 19:04   20.02.2025
Елена Нагорная
Снег закончится ночью: прогноз погоды в Харькове и области на 21 февраля Фото: Василий Голосный

В пятницу, 21 февраля, в Харькове и области ночью будет снежить, днем осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов мороза, днем — от 4 до 6 со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 10 до 15 градусов мороза, дневная — от 3 до 8 мороза.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 19:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 21 февраля, в Харькове и области ночью будет снежить, днем осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.".