Сніг закінчиться вночі: прогноз погоди в Харкові та області на 21 лютого

У п’ятницю, 21 лютого, у Харкові та області вночі сніжитиме, вдень опади не прогнозують. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 10 до 12 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 10 до 15 градусів морозу, денна – від 3 до 8 морозу.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.