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Сніг закінчиться вночі: прогноз погоди в Харкові та області на 21 лютого

Погода 19:04   20.02.2025
Олена Нагорна
Сніг закінчиться вночі: прогноз погоди в Харкові та області на 21 лютого Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 21 лютого, у Харкові та області вночі сніжитиме, вдень опади не прогнозують. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 10 до 12 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 10 до 15 градусів морозу, денна – від 3 до 8 морозу.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 19:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 21 лютого, у Харкові та області вночі сніжитиме, вдень опади не прогнозують. На дорогах ожеледиця.".