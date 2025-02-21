Представители США и ООН посетили Харьков: чем интересовались (фото)
Представители правительства США и делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетили Харьков. О подробностях их визита рассказали в мэрии и ХОВА.
В частности, мэр города Игорь Терехов во время встречи рассказал о последствиях войны для Харькова, передает Харьковский горсовет.
«Я знаю, что вы побывали на Северной Салтовке, увидели разрушения. Это не единственный район города, который понес такие удары. 160 тысяч жителей Харькова остались без крыши над головой. Но благодаря международной поддержке, в частности со стороны США, 25 тысяч харьковчан за годы полномасштабной войны все же смогли получить ресурсы для восстановления жилья. И потребность в помощи остается», – отметил Терехов.
Сообщается, что американские конгрессмены во время встречи интересовались жизнью в городе, ситуацией с энергообеспечением, а также неотложными потребностями харьковчан.
«Ознакомили американскую делегацию во главе с чиновниками Конгресса США с оперативной ситуацией. Среди важных тем: восстановление критической инфраструктуры и жилищного фонда; ускорение процесса разминирования и прочее. Особое внимание было уделено вопросам гуманитарной помощи, обеспечению временным жильем внутренне перемещенных лиц и поддержанию уязвимых слоев населения», — сообщил итоги встречи глава ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: На фоне переговоров США и РФ Терехов обратился к харьковчанам: подробности
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, Олег Синегубов, ООН, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Представители США и ООН посетили Харьков: чем интересовались (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 14:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители правительства США и делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетили Харьков. О подробностях их визита рассказали в мэрии и ХОВА.".