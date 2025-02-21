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Представители США и ООН посетили Харьков: чем интересовались (фото)

Общество 14:31   21.02.2025
Виктория Яковенко
Представители США и ООН посетили Харьков: чем интересовались (фото) Фото: Харьковский горсовет

Представители правительства США и делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетили Харьков. О подробностях их визита рассказали в мэрии и ХОВА.

В частности, мэр города Игорь Терехов во время встречи рассказал о последствиях войны для Харькова, передает Харьковский горсовет.

«Я знаю, что вы побывали на Северной Салтовке, увидели разрушения. Это не единственный район города, который понес такие удары. 160 тысяч жителей Харькова остались без крыши над головой. Но благодаря международной поддержке, в частности со стороны США, 25 тысяч харьковчан за годы полномасштабной войны все же смогли получить ресурсы для восстановления жилья. И потребность в помощи остается», – отметил Терехов.

Сообщается, что американские конгрессмены во время встречи интересовались жизнью в городе, ситуацией с энергообеспечением, а также неотложными потребностями харьковчан.

США в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
США в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«Ознакомили американскую делегацию во главе с чиновниками Конгресса США с оперативной ситуацией. Среди важных тем: восстановление критической инфраструктуры и жилищного фонда; ускорение процесса разминирования и прочее. Особое внимание было уделено вопросам гуманитарной помощи, обеспечению временным жильем внутренне перемещенных лиц и поддержанию уязвимых слоев населения», — сообщил итоги встречи глава ХОВА Олег Синегубов.

США в Харькове
Фото: Олег Синегубов
США в Харькове
Фото: Олег Синегубов
США в Харькове
Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 14:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители правительства США и делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетили Харьков. О подробностях их визита рассказали в мэрии и ХОВА.".