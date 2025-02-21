Представители США и ООН посетили Харьков: чем интересовались (фото)

Представители правительства США и делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетили Харьков. О подробностях их визита рассказали в мэрии и ХОВА.

В частности, мэр города Игорь Терехов во время встречи рассказал о последствиях войны для Харькова, передает Харьковский горсовет.

«Я знаю, что вы побывали на Северной Салтовке, увидели разрушения. Это не единственный район города, который понес такие удары. 160 тысяч жителей Харькова остались без крыши над головой. Но благодаря международной поддержке, в частности со стороны США, 25 тысяч харьковчан за годы полномасштабной войны все же смогли получить ресурсы для восстановления жилья. И потребность в помощи остается», – отметил Терехов.

Сообщается, что американские конгрессмены во время встречи интересовались жизнью в городе, ситуацией с энергообеспечением, а также неотложными потребностями харьковчан.

«Ознакомили американскую делегацию во главе с чиновниками Конгресса США с оперативной ситуацией. Среди важных тем: восстановление критической инфраструктуры и жилищного фонда; ускорение процесса разминирования и прочее. Особое внимание было уделено вопросам гуманитарной помощи, обеспечению временным жильем внутренне перемещенных лиц и поддержанию уязвимых слоев населения», — сообщил итоги встречи глава ХОВА Олег Синегубов.