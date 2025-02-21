Представники США та ООН відвідали Харків: чим цікавились (фото)
Представники уряду США та делегація Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Харків. Про подробиці їхнього візиту розповіли у мерії та ХОВА.
Зокрема, мер міста Ігор Терехов під час зустрічі розповів про наслідки війни для Харкова, передає Харківська міськрада.
«Я знаю, що ви побували на Північній Салтівці, побачили руйнування. Це не єдиний район міста, який зазнав таких ударів. 160 тисяч мешканців Харкова залишилися без даху над головою. Але завдяки міжнародній підтримці, зокрема, з боку США, 25 тисяч харків’ян за роки повномасштабної війни все ж змогли отримати ресурси для відновлення житла. І потреба у допомозі залишається», – зазначив Терехов.
Повідомляється, що американські конгресмени під час зустрічі цікавилися життям у місті, ситуацією з енергозабезпеченням, а також нагальними потребами харків’ян.
«Ознайомили американську делегацію на чолі з високопосадовцями Конгресу США з оперативною ситуацією. Серед важливих тем зустрічі: відновлення критичної інфраструктури та житлового фонду; прискорення процесу розмінування та інше. Особливу увагу приділили питанням гуманітарної допомоги, забезпеченню тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб та підтримки вразливих верств населення», – повідомив підсумки зустрічі голова ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: На тлі перемовин США і РФ Терехов звернувся до харків’ян: подробиці
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, Олег Синегубов, ООН, сша;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Представники США та ООН відвідали Харків: чим цікавились (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 14:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представники уряду США та делегація Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Харків. Про подробиці їхнього візиту розповіли у мерії та ХОВА.".