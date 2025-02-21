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Представники США та ООН відвідали Харків: чим цікавились (фото)

Суспільство 14:31   21.02.2025
Вікторія Яковенко
Представники США та ООН відвідали Харків: чим цікавились (фото) Фото: Харківська міськрада

Представники уряду США та делегація Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Харків. Про подробиці їхнього візиту розповіли у мерії та ХОВА.

Зокрема, мер міста Ігор Терехов під час зустрічі розповів про наслідки війни для Харкова, передає Харківська міськрада.

«Я знаю, що ви побували на Північній Салтівці, побачили руйнування. Це не єдиний район міста, який зазнав таких ударів. 160 тисяч мешканців Харкова залишилися без даху над головою. Але завдяки міжнародній підтримці, зокрема, з боку США, 25 тисяч харків’ян за роки повномасштабної війни все ж змогли отримати ресурси для відновлення житла. І потреба у допомозі залишається», – зазначив Терехов.

Повідомляється, що американські конгресмени під час зустрічі цікавилися життям у місті, ситуацією з енергозабезпеченням, а також нагальними потребами харків’ян.

США в Харькове
Фото: Харківська міськрада
США в Харькове
Фото: Харківська міськрада

«Ознайомили американську делегацію на чолі з високопосадовцями Конгресу США з оперативною ситуацією. Серед важливих тем зустрічі: відновлення критичної інфраструктури та житлового фонду; прискорення процесу розмінування та інше. Особливу увагу приділили питанням гуманітарної допомоги, забезпеченню тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб та підтримки вразливих верств населення», – повідомив підсумки зустрічі голова ХОВА Олег Синєгубов.

США в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
США в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
США в Харькове
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 14:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представники уряду США та делегація Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Харків. Про подробиці їхнього візиту розповіли у мерії та ХОВА.".