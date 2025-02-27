Как война изменила бюджеты громад Харьковщины: что интересного нашел политолог

Кандидат политических наук из Харькова Антон Авксентьев проанализировал доходы местных бюджетов Харьковщины и как на это повлияли три года полномасштабного вторжения.

Политолог опирался на статистику «Open Budget».

«Красноязычный факт заключается в том, что сводный бюджет Харьковщины (то есть сумма всех местных бюджетов региона) по итогам 2024 года немного меньше, чем за 2021 год. И речь идет о номинальных величинах – без учета инфляции, которая только официально за 2022-2024 год около 50%», — отметил Авксентьев.

По его данным, суммарно доходы местных бюджетов Харьковщины в 2024 году составили 45,5 млрд грн, из них около 28 млрд грн (62%) – собственные поступления и 17,5 млрд грн (38%) трансферты из госбюджета.

В частности, акцентирует политолог, доходы города Харьков составляют примерно как остальные 55 громад вместе взятых. Среди остальных громад миллиардную планку доходов одолевает только Лозовая.

«Траектории бюджетной динамики в громадах существенно отличаются, и, как ни странно, лидеры по процентам увеличения доходов за три года очень неочевидны – Савинская, Малиновская и Близнюковская. Однако этот рост произошел за счет трансфертов, поэтому стоит отдельно смотреть на свои поступления общин», — отметил политолог.

Авксентьев также рассказал, что его заинтересовало при анализе.

«Некоторые поселковые громады по собственным доходам существенно опережают некоторые городские, что свидетельствует об условности этого раздела в нашем регионе. Донецкая (№3), Песочинская (№6), Краснокутская (№9) – в ТОП-10 по собственным доходам. Совсем рядом Слобожанская, Солоницевская и Натальинская сельская – не рассказывайте Трампу о ресурсах этой сельской громады, по крайней мере, до подписания завтра», — рассказал Авксентьев.