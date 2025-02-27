Як війна змінила бюджети громад Харківщини: «цікавинки» від політолога

Кандидат політичних наук із Харкова Антон Авксентьєв проаналізував доходи місцевих бюджетів Харківщини та як на це вплинули три роки повномасштабного вторгнення.

Політолог спирався на статистику «Open Budget».

«Красномовний факт полягає в тому, що зведений бюджет Харківщини (тобто, сума усіх місцевих бюджетів регіону) за підсумками 2024 року трохи менший, ніж за 2021-й. І йдеться про номінальні величини – без урахування інфляції, яка лише офіційно за 2022-2024 близько 50%», – зазначив Авксентьєв.

За його даними, сумарно доходи місцевих бюджетів Харківщини в 2024 році склали 45,5 млрд гр., з них близько 28 млрд грн (62%) – власні надходження та 17,5 млрд грн (38%) трансферти із держбюджету.

Зокрема, акцентує політолог, доходи міста Харків складають приблизно як решта 55 громад разом узятих. Серед решти громад мільярдну планку доходів долає лише Лозова.

«Траєкторії бюджетної динаміки у громад суттєво відрізняються, і як не дивно, лідери за відсотками збільшення доходів за три роки дуже неочевидні – Савинська, Малинівська та Близнюківська. Однак це зростання відбулося за рахунок трансфертів, тож варто окремо дивитися на власні надходження громад», – зазначив політолог.

Авксентьєв також розповів, що його зацікавило під час аналізу.

«Деякі селищні громади за власними доходами суттєво випереджають деякі міські, що свідчить про умовність цього поділу в нашому регіоні. Донецька (№3), Пісочинська (№6), Краснокутська (№9) – у ТОП-10 за власними доходами. Зовсім поруч Слобожанська, Солоницівська та Наталинська сільська – не розповідайте Трампу про ресурси цієї сільської громади, принаймні до підписання завтра», – розповів Авксентьєв.