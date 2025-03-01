Имеют ли россияне продвижение на Харьковщине: данные ISW
На Харьковском и Купянском направлениях враг продолжает проводить наступательные действия, однако продвижений не имеет, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).
«Российский милитарист 28 февраля заявил, что 27 февраля российские войска успешно нанесли удар по украинскому мосту через реку Оскол возле Осиново (южнее Купянска) с помощью авиабомбы ФАБ-1500. Милитарист заявил, что в результате удара мост поврежден, из-за чего украинским войскам пришлось полагаться на две оставшиеся переправы через реку Оскол для снабжения», — рассказали аналитики.
О боях на Боровском направлении 28 февраля не сообщалось, информируют в ISW.
На Харьковском направлении, по данным аналитиков, 27 и 28 числа противник безуспешно атаковал в районах Липцев и Волчанска.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, атаки, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 07:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском и Купянском направлениях враг продолжает проводить наступательные действия, однако продвижений не имеет, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).".