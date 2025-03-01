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Имеют ли россияне продвижение на Харьковщине: данные ISW

Фронт 07:14   01.03.2025
Виктория Яковенко
Имеют ли россияне продвижение на Харьковщине: данные ISW

На Харьковском и Купянском направлениях враг продолжает проводить наступательные действия, однако продвижений не имеет, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

«Российский милитарист 28 февраля заявил, что 27 февраля российские войска успешно нанесли удар по украинскому мосту через реку Оскол возле Осиново (южнее Купянска) с помощью авиабомбы ФАБ-1500. Милитарист заявил, что в результате удара мост поврежден, из-за чего украинским войскам пришлось полагаться на две оставшиеся переправы через реку Оскол для снабжения», — рассказали аналитики.

О боях на Боровском направлении 28 февраля не сообщалось, информируют в ISW.

фронт Харьковщина
Карта: ISW

На Харьковском направлении, по данным аналитиков, 27 и 28 числа противник безуспешно атаковал в районах Липцев и Волчанска.

фронт Харьковщина
Карта: ISW

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 07:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском и Купянском направлениях враг продолжает проводить наступательные действия, однако продвижений не имеет, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).".