Имеют ли россияне продвижение на Харьковщине: данные ISW

На Харьковском и Купянском направлениях враг продолжает проводить наступательные действия, однако продвижений не имеет, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

«Российский милитарист 28 февраля заявил, что 27 февраля российские войска успешно нанесли удар по украинскому мосту через реку Оскол возле Осиново (южнее Купянска) с помощью авиабомбы ФАБ-1500. Милитарист заявил, что в результате удара мост поврежден, из-за чего украинским войскам пришлось полагаться на две оставшиеся переправы через реку Оскол для снабжения», — рассказали аналитики.

О боях на Боровском направлении 28 февраля не сообщалось, информируют в ISW.

На Харьковском направлении, по данным аналитиков, 27 и 28 числа противник безуспешно атаковал в районах Липцев и Волчанска.