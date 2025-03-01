Чи мають росіяни просування на Харківщині: дані ISW
На Харківському та Куп’янському напрямках ворог продовжує проводити наступальні дії, однак просувань не має, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
«Російський мілітарист 28 лютого заявив, що 27 лютого російські війська успішно завдали удару по українському мосту через річку Оскіл біля населеного пункту Осиново (на південь від Куп’янська) за допомогою авіабомби ФАБ-1500. Мілітарист заявив, що в результаті удару міст пошкоджений, через що українським військам довелося покладатися на дві переправи, що залишилися, через річку Оскіл для постачання», – розповіли аналітики.
Про бої на Борівському напрямку 28 лютого не повідомлялося, інформують в ISW.
На Харківському напрямку, за даними аналітиків, 27 й 28 числа супротивник безуспішно атакував в районах Липців та Вовчанська.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, атаки, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 07:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському та Куп’янському напрямках ворог продовжує проводити наступальні дії, однак просувань не має, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".