Live
  • Сб 01.03.2025
  • Харків  -8°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

Чи мають росіяни просування на Харківщині: дані ISW

Фронт 07:14   01.03.2025
Вікторія Яковенко
Чи мають росіяни просування на Харківщині: дані ISW

На Харківському та Куп’янському напрямках ворог продовжує проводити наступальні дії, однак просувань не має, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

«Російський мілітарист 28 лютого заявив, що 27 лютого російські війська успішно завдали удару по українському мосту через річку Оскіл біля населеного пункту Осиново (на південь від Куп’янська) за допомогою авіабомби ФАБ-1500. Мілітарист заявив, що в результаті удару міст пошкоджений, через що українським військам довелося покладатися на дві переправи, що залишилися, через річку Оскіл для постачання», – розповіли аналітики.

Про бої на Борівському напрямку 28 лютого не повідомлялося, інформують в ISW.

фронт Харьковщина
Карта: ISW

На Харківському напрямку, за даними аналітиків, 27 й 28 числа супротивник безуспішно атакував в районах Липців та Вовчанська.

фронт Харьковщина
Карта: ISW

Читайте також: Масований обстріл Харкова: фото та відео з місць ударів БпЛА

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Армія РФ била по Харківщині з авіації, атакувала тричі – Генштаб ЗСУ
Армія РФ била по Харківщині з авіації, атакувала тричі – Генштаб ЗСУ
01.03.2025, 08:09
«Спірна» зустріч Зеленського і Трампа – ISW проаналізував розмову
«Спірна» зустріч Зеленського і Трампа – ISW проаналізував розмову
01.03.2025, 07:41
Масований обстріл Харкова: фото та відео з місць ударів БпЛА
Масований обстріл Харкова: фото та відео з місць ударів БпЛА
01.03.2025, 06:44
Чи мають росіяни просування на Харківщині: дані ISW
Чи мають росіяни просування на Харківщині: дані ISW
01.03.2025, 07:14
Атака дронів на Харків: Терехов повідомив про дев’ять влучань, є постраждалі
Атака дронів на Харків: Терехов повідомив про дев’ять влучань, є постраждалі
01.03.2025, 01:48
Новини Харкова – головне за 1 березня: місто атакували БпЛА, наслідки
Новини Харкова – головне за 1 березня: місто атакували БпЛА, наслідки
01.03.2025, 07:02

Новини за темою:

07:14
Чи мають росіяни просування на Харківщині: дані ISW
07:55
Заяви росіян про просування ЗС РФ біля Лозової виявилися фейком – ISW
07:26
Росіяни змогли просунутися на Куп’янському напрямку – інформація від ISW
10:12
ЗСУ успішно контратакували на Куп’янщині, де просунулися – дані ISW
07:23
Аналітики ISW не підтверджують заяву Міноборони РФ про окупацію Тополі

Ви читали новину: «Чи мають росіяни просування на Харківщині: дані ISW»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 07:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському та Куп’янському напрямках ворог продовжує проводити наступальні дії, однак просувань не має, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".