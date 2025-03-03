Уроженца Луганщины осудили в Харькове за репосты в «Одноклассниках»
Фрунзенский райсуд Харькова признал виновным 38-летнего мужчину в распространении материалов, в которых признается правомерной или отрицается агрессия РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УКУ) и назначил наказание — пять лет тюрьмы.
Как пишет пресс-служба областной прокуратуры, фигурант — житель Харькова — родился на Луганщине и не скрывал того, что поддерживает оккупацию родного региона. После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники» систематически распространял пророссийские сообщения.
Репосты содержали материалы в поддержку военных РФ и участников так называемых «Л/ДНР». Кроме того, мужчина распространял материалы о «величии России и ее президента».
На суде фигурант признал вину частично. Объяснил, что такими публикациями спасал гражданскую жену и ребенка, которые находились в оккупированной Кременной на Луганщине. Однако его семья выехала с указанной территории еще в 2022 году, а мужчина продолжил поддерживать «русский дух» на просторах интернета, пишет облпрокуратура. Затем обвиняемый добавил, что материалы репостил не он, а племянник, который пользовался его телефоном.
Продолжается срок на апелляционное обжалование решения суда.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 21:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фрунзенский райсуд Харькова признал виновным 38-летнего мужчину в распространении материалов, в которых признается правомерной или отрицается агрессия РФ против Украины".