Live
  • Пн 03.03.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.43
  • EUR 43.11

Уроженца Луганщины осудили в Харькове за репосты в «Одноклассниках»

Общество 21:33   03.03.2025
Елена Нагорная
Уроженца Луганщины осудили в Харькове за репосты в «Одноклассниках»

Фрунзенский райсуд Харькова признал виновным 38-летнего мужчину в распространении материалов, в которых признается правомерной или отрицается агрессия РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УКУ) и назначил наказание — пять лет тюрьмы.

Как пишет пресс-служба областной прокуратуры, фигурант — житель Харькова — родился на Луганщине и не скрывал того, что поддерживает оккупацию родного региона. После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники» систематически распространял пророссийские сообщения.

Репосты содержали материалы в поддержку военных РФ и участников так называемых «Л/ДНР». Кроме того, мужчина распространял материалы о «величии России и ее президента».

На суде фигурант признал вину частично. Объяснил, что такими публикациями спасал гражданскую жену и ребенка, которые находились в оккупированной Кременной на Луганщине. Однако его семья выехала с указанной территории еще в 2022 году, а мужчина продолжил поддерживать «русский дух» на просторах интернета, пишет облпрокуратура. Затем обвиняемый добавил, что материалы репостил не он, а племянник, который пользовался его телефоном.

Продолжается срок на апелляционное обжалование решения суда.

Читайте также: В квартире осужденного за жестокое убийство в Харькове нашли арсенал оружия

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковский зоопарк обратился к посетителям
Харьковский зоопарк обратился к посетителям
02.03.2025, 10:20
«Прилет» в пятиэтажку в Харькове: бойцы ГСЧС разбирали конструкции (фото)
«Прилет» в пятиэтажку в Харькове: бойцы ГСЧС разбирали конструкции (фото)
03.03.2025, 18:57
Новости Харькова — главное за 3 марта: в экопарке погибли животные, обстрелы
Новости Харькова — главное за 3 марта: в экопарке погибли животные, обстрелы
03.03.2025, 21:42
Усиление обороноспособности: чиновники, силовики и военные заседали в Харькове
Усиление обороноспособности: чиновники, силовики и военные заседали в Харькове
03.03.2025, 19:59
Уроженца Луганщины осудили в Харькове за репосты в «Одноклассниках»
Уроженца Луганщины осудили в Харькове за репосты в «Одноклассниках»
03.03.2025, 21:33
Полмиллиона могут переплатить на ремонте админздания в центре Харькова — ХАЦ
Полмиллиона могут переплатить на ремонте админздания в центре Харькова — ХАЦ
03.03.2025, 21:00

Новости по теме:

21:00
Полмиллиона могут переплатить на ремонте админздания в центре Харькова — ХАЦ
19:59
Усиление обороноспособности: чиновники, силовики и военные заседали в Харькове
19:21
Еще потеплеет, днем возможны шквалы: погода в Харькове и области на 4 марта
18:57
«Прилет» в пятиэтажку в Харькове: бойцы ГСЧС разбирали конструкции (фото)
18:17
В квартире осужденного за жестокое убийство в Харькове нашли арсенал оружия

Вы читали новость: «Уроженца Луганщины осудили в Харькове за репосты в «Одноклассниках»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 21:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фрунзенский райсуд Харькова признал виновным 38-летнего мужчину в распространении материалов, в которых признается правомерной или отрицается агрессия РФ против Украины".