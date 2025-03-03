Уродженця Луганщини засудили в Харкові за репости в «Одноклассниках»

Фрунзенський райсуд Харкова визнав винним 38-річного чоловіка в розповсюдженні матеріалів, в яких визнається правомірною або заперечується агресія РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ) та призначив покарання – п’ять років тюрми.

Як пише пресслужба обласної прокуратури, фігурант – мешканець Харкова – народився на Луганщині та не приховував того, що підтримує окупацію рідного регіону. Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік у забороненій в Україні соцмережі «Одноклассники» систематично розповсюджував проросійські повідомлення.

Репости містили матеріали на підтримку військових РФ та учасників так званих «Л/ДНР». Крім того, чоловік поширював матеріали про «величність Росії та її президента».

На суді фігурант визнав провину частково. Пояснив, що такими публікаціями рятував цивільну дружину та дитину, які перебували в окупованій Кремінній на Луганщині. Проте його родина виїхала із зазначеної території ще у 2022 році, а чоловік продовжив підтримувати «російський дух» на просторах інтернету, пише облпрокуратура. Згодом обвинувачений додав, що матеріали репостив не він, а племінник, який користувався його телефоном.

Триває строк на апеляційне оскарження рішення суду.

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