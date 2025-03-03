Вебкам-модель в Харькове стала жертвой мошенницы – полиция
В Харькове подозрение в мошенничестве получила 27-летняя женщина, которая, по данным правоохранителей, выманивала деньги у вебкам-модели.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что фигурантка отыскала контактные данные потерпевшей, связалась с ней через соцсети и представилась сотрудником сайта.
«Она сообщила, что якобы существуют проблемы со страницей женщины и нужно оплатить работу специалистов сайта. Потерпевшая перевела соответствующую сумму на банковскую карту», - выяснили в полиции.
Правоохранители добавили: потом фигурантка систематически придумывала разные поводы, чтобы получить деньги от потерпевшей. Таким образом, женщина целый год обманывала ее. В общем, отметили в полиции, фигурантка незаконно получила около 1,2 млн грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: модель, мошенничество, новости Харькова, полиция;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подозрение в мошенничестве получила 27-летняя женщина, которая, по данным правоохранителей, выманивала деньги у вебкам-модели.".