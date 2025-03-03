Live
  • Пн 03.03.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.43
  • EUR 43.11

Вебкам-модель в Харькове стала жертвой мошенницы – полиция

Общество 16:50   03.03.2025
Виктория Яковенко
Вебкам-модель в Харькове стала жертвой мошенницы – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове подозрение в мошенничестве получила 27-летняя женщина, которая, по данным правоохранителей, выманивала деньги у вебкам-модели.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что фигурантка отыскала контактные данные потерпевшей, связалась с ней через соцсети и представилась сотрудником сайта.

«Она сообщила, что якобы существуют проблемы со страницей женщины и нужно оплатить работу специалистов сайта. Потерпевшая перевела соответствующую сумму на банковскую карту», ​​- выяснили в полиции.

Правоохранители добавили: потом фигурантка систематически придумывала разные поводы, чтобы получить деньги от потерпевшей. Таким образом, женщина целый год обманывала ее. В общем, отметили в полиции, фигурантка незаконно получила около 1,2 млн грн.

Читайте также: «Бронь» за $1500 обещал экс-начальник из ГСЧС – прокуратура Харьковщины

 

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковский зоопарк обратился к посетителям
Харьковский зоопарк обратился к посетителям
02.03.2025, 10:20
Новости Харькова — главное за 3 марта: в экопарке погибли животные, обстрелы
Новости Харькова — главное за 3 марта: в экопарке погибли животные, обстрелы
03.03.2025, 17:45
Полицейский из Харьковской области погиб от удара FPV-дрона
Полицейский из Харьковской области погиб от удара FPV-дрона
03.03.2025, 17:18
Вебкам-модель в Харькове стала жертвой мошенницы – полиция
Вебкам-модель в Харькове стала жертвой мошенницы – полиция
03.03.2025, 16:50
Одна была беременна: какие животные погибли в харьковском экопарке (видео)
Одна была беременна: какие животные погибли в харьковском экопарке (видео)
03.03.2025, 13:36
Россияне сегодня атаковали на Харьковщине один раз: в Генштабе рассказали, где
Россияне сегодня атаковали на Харьковщине один раз: в Генштабе рассказали, где
03.03.2025, 17:38

Новости по теме:

09:29
Украинка с обложки Playboy выжила после ранения в голову, спасая детей (видео)
19:59
В Харькове российская ракета убила бразильскую модель
12:26
Романом 8-летней модели и 13-летнего блогера заинтересовался детский омбудсмен (фото)
19:07
В «Kharkiv Fashion» примут участие модели «plus size»
14:35
Украинских младшеклассников будут оценивать по-новому

Вы читали новость: «Вебкам-модель в Харькове стала жертвой мошенницы – полиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подозрение в мошенничестве получила 27-летняя женщина, которая, по данным правоохранителей, выманивала деньги у вебкам-модели.".