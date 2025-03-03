Вебкам-модель в Харькове стала жертвой мошенницы – полиция

В Харькове подозрение в мошенничестве получила 27-летняя женщина, которая, по данным правоохранителей, выманивала деньги у вебкам-модели.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что фигурантка отыскала контактные данные потерпевшей, связалась с ней через соцсети и представилась сотрудником сайта.

«Она сообщила, что якобы существуют проблемы со страницей женщины и нужно оплатить работу специалистов сайта. Потерпевшая перевела соответствующую сумму на банковскую карту», ​​- выяснили в полиции.

Правоохранители добавили: потом фигурантка систематически придумывала разные поводы, чтобы получить деньги от потерпевшей. Таким образом, женщина целый год обманывала ее. В общем, отметили в полиции, фигурантка незаконно получила около 1,2 млн грн.