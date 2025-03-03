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Вебкам-модель у Харкові стала жертвою шахрайки – поліція

Суспільство 16:50   03.03.2025
Вікторія Яковенко
Вебкам-модель у Харкові стала жертвою шахрайки – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові підозру в шахрайстві отримала 27-річна жінка, яка, за даними правоохоронців, виманювала гроші у вебкам-моделі.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що фігурантка відшукала контактні дані потерпілої, зв’язалася з нею через соцмережі та представилася співробітником сайту.

«Вона повідомила, що нібито існують проблеми зі сторінкою жінки та потрібно оплатити роботу спеціалістів сайту. Потерпіла перевела відповідну суму на банківську картку», – з’ясували у поліції.

Правоохоронці додали: потім фігурантка систематично вигадувала різні приводи, щоб отримати гроші від потерпілої. Таким чином жінка цілий рік ошукувала її. Загалом, зазначили у поліції, фігурантка незаконно отримала близько 1,2 млн грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підозру в шахрайстві отримала 27-річна жінка, яка, за даними правоохоронців, виманювала гроші у вебкам-моделі.".